Çorum'da Kasım ayı etkinlikleri çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından Dünya KOAH Günü ve Akciğer Kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Çorum Valiliği çalışanlarına yönelik olarak Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu tarafından “Tütün Kullanımının Zararları, Sebep Olduğu Hastalıklar ve Bağımlılıkla Mücadele” konulu eğitim verildi.

Eğitimde, tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve bu alışkanlıkla mücadele yöntemleri üzerinde duruldu.

Editör: Haber Merkezi