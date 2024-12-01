Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, HIV/AIDS ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla 1988 yılından bu yana 1 Aralık’ın “Dünya AIDS Günü” olarak anıldığını belirterek, “Bu önemli gün, HIV/AIDS hakkında doğru bilgi yaymayı, yanlış inanışları düzeltmeyi ve bireyleri bilinçlendirerek hastalığın önlenmesine katkıda bulunmayı hedefler” dedi.

HIV/AIDS ile mücadelede erken teşhis, düzenli tedavi ve koruyucu önlemlerin büyük önem taşıdığını, eczacılar ve eczanelerin de sağlık sisteminin 1. basamak sağlık kuruluşları olarak bu alanda önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Afacan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Eczanelerimiz, HIV/AIDS ile ilgili doğru bilgi alabileceğiniz en güvenilir sağlık noktalarından biridir. Eczacılarımız, hastalığın bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve tedavi süreci hakkında danışmanlık hizmeti sunar.

HIV tedavisinde kullanılan antiretroviral ilaçlar (ART), virüsün kontrol altına alınmasında kritik öneme sahiptir. Eczacılarımız, bu ilaçların kullanım şekli, olası yan etkileri ve düzenli kullanımın önemi hakkında detaylı bilgi sağlayarak tedaviye uyumu destekler.

HIV, korunmasız cinsel ilişki, enfekte kan teması, ortak enjektör kullanımı ve HIV pozitif anneden bebeğe doğum sırasında bulaşabilir. Ancak dokunma, öpüşme, aynı ortamda bulunma veya ortak eşya kullanımıyla bulaşmaz. Bu yanlış inanışların toplumda yaygınlaşması, hastalığa karşı mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

HIV, erken teşhis ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir. Antiretroviral tedavi (ART) sayesinde HIV pozitif bireyler sağlıklı bir yaşam sürdürebilir ve bulaşıcılık riski önemli ölçüde azalır. Korunma yöntemleri arasında düzenli testler, prezervatif kullanımı ve riskli davranışlardan kaçınılması yer alır.

Çorum Eczacı Odası olarak, toplum sağlığını koruma sorumluluğumuzun bir parçası olarak HIV/AIDS farkındalığını artırmak için çalışıyoruz. Eczacılarımız, yalnızca ilaç temininde değil, aynı zamanda tedavi ve korunma konusunda bireylere destek sunmaktadır.

HIV/AIDS ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda, eczanelerimizden güvenilir bilgi alabilir, danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz. Unutmayın ki, bilgi ve bilinçlenme hastalığın önlenmesindeki en güçlü araçlarımızdır.

Bu önemli gün vesilesiyle, HIV/AIDS ile mücadelede emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve özellikle eczacılarımıza teşekkür ediyor, toplumumuzu doğru bilgiyle bilinçlenmeye davet ediyoruz.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR