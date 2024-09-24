Programda, Vali Zülkif Dağlı, ildeki görev süresi boyunca yapılan projelerden ve elde edilen başarılar ile birliktelikten duyduğu memnuniyetten bahsetti. Mülki İdare Amirleri ise Vali Dağlı’ya teşekkür ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Veda programı, samimi bir atmosferde geçerken, katılımcılar arasında duygu dolu anlar yaşandı. Vali Dağlı, ilimiz için yaptığı katkılardan dolayı tüm ekibe teşekkür etti ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Program sonunda Vali Dağlı, Mülki İdare Amirledri’ne teşekkür belgesi verdi.

Editör: SELDA FINDIK