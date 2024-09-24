Son 5 senede artan konut fiyatları son 1 senede reel olarak düşmeye yani enflasyonun altında yükselmeye başladı. Endeksa verilerine göre, 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla konut satış fiyatları yıllık yüzde 30 oranında artış gösterirken, reel olarak yüzde 17 geriledi. Konut fiyatlarındaki değişim devam ederken, konut fiyatlarının en pahalı olduğu iller de ortaya çıktı.

Endeksa’nın Ağustos ayı verilerinden gerçekleştirilen derlemeye göre metrekare konut fiyatı en pahalı olan 20 şehir arasında Çorum yer almadı.

İşte konut fiyatı en pahalı 20 ilin listesi;

20 – Bursa 23 bin 341 TL

19 – Rize 23 bin 440 TL

18 – Isparta 23 bin 814 TL

17 – Ordu 23 bin 959 TL

16 – Mersin 24 bin 52 TL

15 – Sakarya 24 bin 303 TL

14 – Yalova 24 bin 733 TL

13 – Kırklareli 24 bin 811 TL

12 – Kocaeli 25 bin 555 TL

11 – Zonguldak 25 bin 809 TL

10 – Sinop 26 bin 967 TL

9 – Bartın 27 bin 240 TL

8 – Edirne 27 bin 319 TL

7 – Balıkesir 31 bin 489 TL

6 – Çanakkale 32 bin 83 TL

5 – İzmir 35 bin 238 TL

4 – Antalya 35 bin 595 TL

3 – Aydın 38 bin 588 TL

2 – İstanbul 40 bin 741 TL

1 – Muğla 61 bin 419 TL