3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen konferansta otizmli çocukların aileleri bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta; Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sertçelik ile Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Ahmet Onur Öz ailelerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Programda uzmanlar, katılımcılara sosyal hayatta karşılaşılan güçlükler, davranış değişiklikleri ve ebeveyn olarak neler yapılması konusunda tavsiyeler verdi.

Etkinlik boyunca katılımcılardan gelen; tıbbi tedavi süreçleri, özel eğitim uygulamaları, erken müdahale yöntemleri ve davranış sorunlarına ilişkin sorular uzmanlar tarafından kapsamlı şekilde yanıtlandı. Bu buluşma, ailelerin merak ettiği konularda doğru ve güncel bilgilere ulaşmasına katkı sunarken, otizmli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik farkındalığın artırılmasına da önemli bir destek sağladı.

Program sonunda Otizm Gönüllüleri Derneği yönetimi Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'ne, ev sahipliği için teşekkür ederken, Dr. Mehmet Sertçelik ve Özel Eğitim Öğretmeni Ahmet Onur Öz’e çiçek takdim etti.