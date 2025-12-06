Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenen “Doktor Mucize” operası için ilimize gelen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini Çorum’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca böylesine değerli bir sanatsal etkinliği ilimizde gerçekleştirdikleri için Genel Müdür Sağtürk’e ve sanatçılara teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK