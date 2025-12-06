Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, Çorum’da bir öğretmenin okulda ders esnasında öğrencilerinin gözü önünde çirkin bir saldırıya maruz kaldığını belirterek, olayı kınadı.

Tuba Demirel, konuyla ilgili olarak 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Demirel, şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz Çarşamba günü, bir meslektaşımızın görev yaptığı okulda ders esnasında öğrencilerinin gözü önünde maruz kaldığı çirkin saldırı, bardağı taşıran son damla olmuştur.

Okulları yol geçen hanına çeviren güvenlik zafiyetlerine ve öğretmeni itibarsızlaştıran politikalara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Meslektaşımızın yanında olmak ve "Öğretmene Şiddete Hayır" demek için 8 Aralık Pazartesi günü saat 12.30’da Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına tüm eğitim emekçilerini davet ediyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi