Amasya’nın Merzifon ilçesinde 5’inci Ana Jet Üssü’nde inşa edilen Mehmetçik Camii’nin açılışı yapıldı.

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri de katıldı.

11 ayda inşası tamamlanan camide Cuma namazı kılındı. Çorum Belediyesi mehteran takımının konser verdiği törende 11 Kasım’da Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin anısına fidanlar dikildi.

Muhabir: AA AJANS