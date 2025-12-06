Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 1–7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında bir açıklama yaparak acil sağlık personelinin toplum sağlığındaki vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı. Afacan, acil durumlarda saniyelerin bile hayati önem taşıdığını belirterek, 112 ekipleri başta olmak üzere tüm acil sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görev yaptığını ifade etti.

Açıklamasında afetler, kazalar, ani hastalıklar ve yaşamı tehdit eden tüm durumlarda acil sağlık hizmetlerinin kritik bir süreç olduğunun altını çizen Afacan, “Yoğun stres, ağır iş yükü, fiziksel riskler ve zaman zaman şiddete varan olumsuzluklara rağmen, hayat kurtarma mücadelesini onurla sürdüren bu değerli çalışanların emeği her türlü takdirin üzerindedir” dedi.

Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, acil servis hekimleri, hemşire, ATT ve paramedikler, UMKE personeli ile hava ve kara ambulans ekipleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduğunu belirten Afacan, acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin toplum sağlığı için zorunluluk olduğunu vurguladı.

Afacan, personel sayısının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekipman yeterliliğinin sağlanması ve çalışan güvenliğinin teminat altına alınmasının önemine dikkat çekerek açıklamasını tamamladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR