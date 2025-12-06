Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Arca Savunma'yı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında üretim alanlarını inceleyen Prof. Dr. Görgün’e, firmanın ürünleri, üretim süreçleri ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez tarafından kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Terlemez, savunma sanayisine yönelik yürütülen çalışmalar ve geliştirilmekte olan projeler hakkında detayları paylaşarak, sektörel büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin sonunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Prof. Dr. Haluk Görgün, tesiste yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi