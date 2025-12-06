Dünya mutfaklarını kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle listeleyen TasteAtlas, 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' sıralamasını yayımladı. Listede İtalya, 4.64 puanla bir kez daha zirvede yer alırken Türkiye, 7. sıraya yerleşti.

Listenin ilk üç sırasında İtalya (4.64), Yunanistan (4.60) ve Peru (4.54) bulunurken, Türkiye, geçen yıllarda olduğu gibi üst sıralardaki konumunu yöresel yemekleriyle koruyarak 7. sırada kaldı.

Dünyanın En İyi 100 Mutfağı:

1. İtalya – 4.64

2. Yunanistan – 4.60

3. Peru – 4.54

4. Portekiz – 4.53

5. İspanya – 4.53

6. Japonya – 4.49

7. Türkiye – 4.49

8. Çin – 4.48

9. Fransa – 4.48

10. Endonezya – 4.48

11. Meksika – 4.46

12. Sırbistan – 4.45

13. Hindistan – 4.43

14. Polonya – 4.42

15. ABD – 4.40

16. Vietnam – 4.40

17. Brezilya – 4.36

18. Hırvatistan – 4.34

19. Güney Kore – 4.34

20. Lübnan – 4.34

21. Gürcistan – 4.32

22. Macaristan – 4.31

23. Kolombiya – 4.31

24. Tayland – 4.29

25. Filipinler – 4.28

26. Arjantin – 4.27

27. Almanya – 4.27

28. Rusya – 4.27

29. Malezya – 4.26

30. Fas – 4.25

31. Romanya – 4.25

32. Şili – 4.25

33. Çekya – 4.24

34. Güney Afrika – 4.23

35. Bulgaristan – 4.23

36. Avusturya – 4.23

37. Filistin – 4.22

38. Mısır – 4.22

39. Etiyopya – 4.22

40. Kanada – 4.20

Kaynak: F5haber

41. Tunus – 4.2042. İran – 4.2043. Ukrayna – 4.1944. Litvanya – 4.1845. Suriye – 4.1846. Nijerya – 4.1847. Hollanda – 4.1848. Suudi Arabistan – 4.1749. Ekvador – 4.1750. İngiltere – 4.1651. İsveç – 4.1452. Bosna Hersek – 4.1453. Kuzey Makedonya – 4.1454. Venezüella – 4.1155. Danimarka – 4.1156. Trinidad ve Tobago – 4.1157. Nikaragua – 4.0858. Porto Riko – 4.0859. Libya – 4.0860. Bangladeş – 4.0861. Avustralya – 4.0762. Sri Lanka – 4.0763. Finlandiya – 4.0764. Ürdün – 4.0765. Bolivya – 4.0666. Norveç – 4.0667. Azerbaycan – 4.0668. Belçika – 4.0569. Küba – 4.0570. İsviçre – 4.0571. Irak – 4.0572. Uruguay – 4.0473. Pakistan – 4.0474. Afganistan – 4.0375. Slovakya – 4.0276. Eritre – 4.0277. Arnavutluk – 4.0078. İskoçya – 4.0079. Belarus – 4.0080. İrlanda – 3.9981. Haiti – 3.9982. Dominik Cumhuriyeti – 3.9983. Paraguay – 3.9984. Slovenya – 3.9885. Kosta Rika – 3.9886. Bahamalar – 3.9787. Ermenistan – 3.9788. Letonya – 3.9789. Estonya – 3.9690. Singapur – 3.9691. Karadağ – 3.9692. Guatemala – 3.9593. İsrail – 3.9494. Malta – 3.9495. Nijerya – 3.9496. Laos – 3.9497. Kenya – 3.9198. Kazakistan – 3.9199. Katar – 3.90100. Güney Kıbrıs – 3.90