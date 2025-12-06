ÇORUM'A SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümünde yağışlar bugün de devam edecek. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışlar İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Mersin ve Muğla'da çok kuvvetli olacak. Çorum'da ise yeni haftayla birlikte sağanak yağış geliyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde seyredecek, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis görülecek. Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. MGM Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir'i sarı; Muğla'yı ise turuncu kodla uyardı. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.