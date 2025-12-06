İngiltere’de iki farklı cips türü için acil geri çağırma uyarısı yayımlandı. Gıda Standartları Ajansı (FSA), ürünlerde etikette belirtilmeyen alerjen maddeler bulunduğunu açıklayarak tüketicilere “Sakın yemeyin” uyarısında bulundu.

ALERJİSİ OLANLAR İÇİN SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Calbee Group UK tarafından üretilen Calbee Hot & Spicy Chips ve Calbee Pizza Chips, içeriklerinde belirtilmeyen alerjenler nedeniyle raflardan çekildi. Hot & Spicy Chips ürününün hardal, Pizza Chips ürününün ise kereviz içerdiği, ancak bunun etiketlerde yer almadığı belirtildi.

Bu durum, söz konusu maddelere karşı alerjisi olan tüketiciler için ciddi sağlık riski taşıyor.

"TÜKETMEYİN" UYARISI YAPILDI

FSA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu ürünleri satın aldıysanız ve hardal veya kereviz alerjiniz varsa, kesinlikle tüketmeyin. Ürünü aldığınız mağazaya iade ederek tam para iadesi alabilirsiniz.”

Ayrıca tüketiciler, detaylı bilgi için Calbee müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeye davet edildi.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

- Calbee Hot & Spicy Chips

55 g ve 105 g paketler

Son tüketim tarihi 5 Haziran 2026 dahil tüm ürünler

- Calbee Pizza Chips

55 g paket

Son tüketim tarihi 28 Nisan 2026 dahil tüm ürünler

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI

Uzmanlar, bu tür geri çağırmaların yalnızca İngiltere ile sınırlı olmadığını hatırlatarak Türkiye’de de ithal atıştırmalıkların etiket bilgilerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle internet üzerinden yurt dışından getirilen paketli gıdaların alerjen uyarıları eksik olabileceği ifade edildi.