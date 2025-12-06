Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak’ta Türk Telekom ekiplerince yürütülen altyapı çalışmasının ardından tadilat yapılmadan üst kapaması gerçekleştirilen yolda çökme meydana geldi.

Araç geçişi sırasında yaşanan çökme nedeniyle bölgede trafik akışı aksarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun aniden çökmesi hem araçlarda hasar riskini artırdı hem de güvenlik endişelerine yol açtı.

Olayın ardından vatandaşlar, yapılan çalışmanın eksik ve kontrolsüz şekilde tamamlanmasına tepki gösterdi. Çökmenin yaşandığı noktada trafik ekipleri önlem aldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK