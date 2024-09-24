Ziyarette, müdürler, Vali Zülkif Dağlı liderliğinde yürütülen projeler ve kazanılan başarılar için teşekkür ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Vali Dağlı da ekibine duyduğu güveni vurgulayarak, birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Veda buluşması, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, katılımcılar arasında duygusal anlar yaşandı.

Vali Zülkif Dağlı, valilik döneminde sağlanan birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, tüm müdürlere katkılarından dolayı teşekkür etti.



Editör: KEMAL YOLYAPAR