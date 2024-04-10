Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumayı, ülkemizin huzurunu, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamayı görev edinmiş Polis Teşkilatı’nın 179’ncu kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve beraberindeki heyet Vali Zülkif Dağıl’yı makamında ziyaret etti.



Emniyet Müdürü Pehlivan ziyaret anısına Vali Dağlı’ya çiçek takdim etti. Vali Dağlı da Pehlivan ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıldönümünü ve tüm emniyet personelinin Polis Günü ve Haftası’nı tebrik etti.