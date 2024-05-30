Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’yi kutladı.

Vilayetler Birliği’nin Toplantısı için Ankara’ya giderken Sungurlu’ya uğrayan Vali Dağlı bir dizi ziyarette bulundu. Vali Dağlı ilk olarak Sungurlu Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Kaymakam Mutlu Köksal ve ilçedeki kurum müdürleri ile bir araya gelerek, başta emniyet ve asayiş olmak üzere ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dağlı, ilçenin sorun ve taleplerini değerlendirerek birim müdürlerine çeşitli talimatlar verdi.

Vali Dağlı daha sonra ise Kaymakam Köksal ile birlikte Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti. Sungurlu'da 31 Mart seçiminde Belediye Başkanı seçilen Dere’yi kutlayan Vali Dağlı, hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

Vali Dağlı, ilçenin temel sorunları, beklentileri ile yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere de nazik ziyareti nedeniyle Vali Dağlı ile Kaymakam Köksal’a teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ