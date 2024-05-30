MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı’ya ziyarette İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP İl ve İlçe yöneticileri, Ülkü Ocakları yöneticileri İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri eşlik etti.

Milletvekili Kayrıcı ziyaretlerde ilçelerdeki sorunları bildiklerini ve yakından takip ettiklerini vurgulayarak aciliyet durumuna göre söz verdikleri tüm projeleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Dere ve Arslan, Kayrıcı ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi