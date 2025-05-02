Saadet Partisi (SP) Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, toplumsal refahın temelini, emek ve üretimin oluşturduğunu belirterek, “Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, emeğe ve emekçisine verdiği değerle ölçülür. Saadet Partisi olarak hedefimiz, emeğin kıymetini bilen, hak temelli bir âdil düzeni hâkim kılmaktır” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan SP İl Başkanı Sarı, Türkiye’nin mevcut koşullarında emek ve alın terinin sömürüldüğüne dikkat çekerek, “İşçinin hakkı, alın teri kurumadan verilmelidir buyuran bir inancın mensupları olarak bizler, emeği hor gören değil, baş tacı eden bir anlayışın temsilcileriyiz. Saadet Partisi kadroları, işçilerimizin bu sömürü düzeninden kurtarılması ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için bütün gücüyle mücadelesini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

23 yıllık AKP iktidarı boyunca işçilerin zor çalışma koşulları altında ezildiğini ve sefalete mahkûm edildiğini vurgulayan Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, şu görüşleri dile getirdi: “Ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın gerçek mimarları olan emekçi kardeşlerimiz bugün, gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı ile mücadele etmektedir. Açlık sınırının altında maaşlara mahkûm edilen, köleliğe dönüşmüş taşeron düzeninde güvencesiz çalışmaya zorlanan ve sendikal hakları kısıtlanan milyonlarca emekçimiz, 'âdil düzen'e olan ihtiyacı her geçen gün daha da fazla hissetmektedir. Unutulmamalıdır ki; hak olmadan huzur olmaz, adalet olmadan kalkınma mümkün değildir. Üstelik emeği sömürülen bir toplumun geleceği ipotek altına alınmış demektir. Bu tabloyu değiştirmek, sadece siyasî bir vaat değil, bir vicdan meselesidir. Bizler; emeğin yüceltildiği, alın terinin karşılığının eksiksiz ödendiği ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir Türkiye’nin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, tüm işçilerimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı diliyorum”

Editör: SELDA FINDIK