CHP Genel Merkezi tarafından Ekrem İmamoğlu'na destek ve erken seçim kararı alınması için başlatılan imza kampanyasına vatandaşların desteği de sürüyor.

23 Mart 2025 tarihinde yaptığı önseçim ile Cumhurbaşkanı Adayını belirleme adına 15.5 milyon oy alan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan “Erken Seçim İçin bir İmzada Sen At” kampanyasına destek tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da devam ediyor. 27 milyon 500 bin insanın hedeflendiği imza kampanyasının 20 Mayıs 2025 Salı gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR