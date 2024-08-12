Vali Dağlı, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya’nın katılımıyla düzenlediği basın toplantısında kentte bir yıl içerisinde yapılan asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

Çorum’un asayiş ve güvenliği için esnaf odaları temsilcileri, belediye ve mahalle muhtarlarıyla her ayın ilk Pazartesi günü asayiş konulu toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Vali Dağlı, “Bölge ve mahalle bazlı meydana gelen olayları değerlendirerek üzerine anında gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Tüm bunları yaparken kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK’larımızla, vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız.

Bundan sonraki süreçte de Çorum’un daha huzurlu daha güvenli bir kent olabilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceğiz bu gayretli çalışma sırasında vatandaşlarımızdan öncelikle 112 ihbar hattını etkin bir şekilde kullanmalarını istiyoruz.

Vatandaşlarımız şunu bilmeli ki 112’ye yapmış oldukları her ihbar mutlaka özenle, hassasiyetle değerlendirilmekte ve gereği yapılmaktadır.

Suçla suçluyla mücadelede vatandaşlarımızın bizlere bu anlamda göstermiş oldukları destek çok önemlidir. Bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonrada Çorumlu hemşerilerimizden göstermiş olduğu bu desteği devam ettirmelerini istiyoruz. Çorum’umuzun asayiş güvenliği ile ilgili hem istatistik anlamında hem de yapılan çalışmalar hakkında siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz” dedi.