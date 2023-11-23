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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Dağlı Millet Mektepleri’nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını alması münasebetiyle her yıl 24 Kasım gününün “Öğretmenler Günü” olarak kutlandığını belirtti.

İlk emri “Oku” olan bir medeniyetin mensupları olarak öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri ve ayrı bir öneminin bulunduğunu kaydeden Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin istikbali, değerli öğretmenlerimizle hayat bulacaktır. Çocuk ve gençlerimiz, öğretmenlerinden aldıkları terbiye, öğrendikleri bilgi ve hikmet ile geleceğimizin teminatı olacaktır. Bu anlamda; öğretmen sadece bir fikri, bir bilgiyi aktaran kişi değil aynı zamanda yüksek ahlak ve fazilet hissini de öğretendir.

Yarınlarımızı teslim edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin kişisel, ruhsal, sosyal ve kültürel yönde yetişmesinde öğretmenlerimize çok büyük görevler düşmektedir.

Eğitim ve öğretim; çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen, insanı değerli kılan, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreçtir. Eğitim sürecinde, dünyanın her yerinde öğrenme ve öğretme ihtiyacının karşılanmasında en temel unsur öğretmenlerdir.Sabrı, hoşgörüyü, çalışmayı, adabı, insanı sevmeyi, yardımlaşmayı, bir ve beraberce yaşamayı çocuklarımıza öğreten, onları geleceğe hazırlayan yine öğretmenlerimizdir.Böylesine seçkin bir mesleğe sahip olan tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Öğretmenlik mesleğine ilk defa adım atan öğretmenlerimize mesleki yaşamlarında başarı ve mutluluk dolu yıllar diliyorum. Emekli olmuş öğretmenlerimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitime gönül vermiş ve ahrete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum.”