İlk olarak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Alb. Naim Çetinkaya ve Jandarma personeli ile bir araya gelerek, birlikte yürütülen çalışmalar için teşekkür etti. Ziyaret sırasında jandarma teşkilatının il güvenliğindeki önemli rolüne vurgu yapan Vali Dağlı, tüm personele görevlerinde başarılar diledi.



Vali Dağlı daha sonra ise İl Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Burada İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve emniyet personeli ile vedalaşan Vali Dağlı, güvenlik hizmetlerinin önemini vurgulayarak, tüm ekibe duyduğu minnettarlığı ifade etti.

Her iki ziyaret de samimi bir atmosferde gerçekleşirken, katılımcılar arasında duygusal anlar yaşandı. Valimiz Dağlı, görev süresi boyunca sağlanan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm ekiplere gelecekteki görevlerinde başarılar diledi.

