Çetin Başaranhıncal Vali Zülkif Dağlı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek ilimize bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başaranhıncal, Vali Dağlı’nın ilimize olan katkılarını anlatarak: “Valimiz, ilimizin gelişimi için önemli projelere imza atmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Çorum'a vermiş olduğu hizmetlerden ötürü şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ziyarette, Vali Dağlı, ildeki ekonomik gelişmelere sağladığı katkılardan dolayı TSO Başkanı Başaranhıncal’a teşekkür ederek, birlikte gerçekleştirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Dağlı Çorum’da geçirdiği süre zarfında büyük bir memnuniyetle görev yaptığını ifade ederek, “Çorum’un dinamik yapısını, iş dünyası ve halkıyla olan güçlü ilişkilerini her zaman takdir ettim. Bu şehirdeki görev sürem boyunca destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen bu veda buluşması, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR