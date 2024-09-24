Geçtiğimiz hafta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevinden İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Prof. Dr. Sinan Zehir’i ziyaret eden TSO Başkanı Başaranhıncal, yeni görevinin ilimiz için hayırlı olmasını dileyerek, kentin sağlık stratejileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Çetin Başaranhıncal, ilimizin sağlık sektöründe daha da ileriye taşınması için TSO olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Başaranhıncal, özellikle, ilin sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konularında sağlık müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de TSO Başkanı Başaranhıncal’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı amaçlayan projeler üzerinde çalışacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Sinan Zehir, Çorum’da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, sağlık altyapısını modernize etmek ve yeni yatırımların önünü açmak adına yoğun bir çalışma içinde olacaklarını belirtti.

Görüşmenin en dikkat çeken noktalarından biri, Çorum’un sağlık turizmi potansiyelinin ele alınması oldu. İki yetkili, şehrin bu alanda cazibe merkezi haline gelmesi için yapılacak yatırımlar ve atılacak stratejik adımlar hakkında önemli fikirler paylaştı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ