“ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMASIN”

Özellikle minik öğrencilerin eğitimlerini oyunla buluşturan set, şehitlerimizin hediyesi olarak sunulurken, şehitlerimizin gelecek kuşakların gönüllerine nakşedilmesini ve ebediyyen yaşatılmasını amaçlayan bu proje toplumun tüm kesimleri tarafından da beğeni ve takdirle karşılanıyor.

“İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK OLABİLİRSİNİZ”

Destek konusunda herhangi bir sınır bulunmazken, herkesin imkanı kadar verebileceği destekle, minik çocuklarımız bu aziz vatan için can veren kahraman şehitlerimizle daha sıkı bir gönül bağı kurarak büyüyecek.

Bu anlamlı kampanyaya katılmak isteyenler, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz’e 0 (546) 929 00 19 nolu telefondan ulaşabilir.

Editör: SELDA FINDIK