Çorum’un uluslararası folklor camiasındaki gurur anıtı Bahri Ertek’i, aramızdan ayrılışının 12. yıldönümü nedeniyle 10 Ekim 2025 tarihinde Ulumezar’daki kabri başında andık.

*** Yurt içinde ve dışında pek çok halkoyunları etkinliğine katılan, hocaların hocası Bahri Ertek, özellikle Japonya ile Türkiye arasında kurduğu folklor köprüleri ile tanınıyordu. Kendisinin sağlığında da Japonya’dan pek çok folklor uzmanı ve meraklısı Çorum’a gelmiş, yakın çalışma arkadaşlarından Yoshinari Murakami, gerek Bahri Ertek’le birlikte, gerekse kendisinin vefatından sonra, kardeşi Fahri Ertek’le ÇORUM HABER’i de ziyaret etmişti.

*** Yoshinari Murakami, bu kez, 81 yaşındaki annesi, dünya dansları öğretmeni Miyako Murakami ve Fahri Ertek’le birlikte önceki gün bir kez daha gazetemize ziyarette bulundu. Murakami, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a, Bahri Ertek anısına çıkardığı dergiyi armağan etti. Dergide, Bahri Ertek’le ilgili ÇORUM HABER’de çıkan haberlerin kupürlerine de geniş yer verildi.