Çorum’un ilk akaryakıt istasyonu olan Seydim Petrol, hizmet standardını yükselten yeniliklerle sektörde öncülüğünü sürdürüyor. Gazi Caddesi’nde (Yunus Emre Parkı karşısı) faaliyet gösteren istasyon, Shell’in Türkiye’deki 100. yılına özel yapılan konsept yeniliklerini uygulayan bölgedeki ilk istasyon oldu.

Seydim Petrol Shell Akaryakıt İstasyonu Müdürü Orhan Torun ve Servet Yaşar, istasyonda yapılan değişikliklere ilişkin bilgi vererek şu açıklamalarda bulundu:

“PİLOT İSTASYON SEÇİLDİK”

Torun ve Yaşar, tuvaletlerin tamamen modernize edilerek AVM giriş konseptine uygun hale getirildiğini, el kurutma sistemlerinin de hijyen yönetmeliklerine uygun şekilde yenilendiğini belirterek, “Shell Petrol, modernizasyon çalışmalarına büyük önem veriyor. Yapılan yeniliklerle birlikte 100. yıl konsepti kapsamında pilot istasyon seçildik. Engelli ve küçük çocuklar için özel tuvalet hizmeti de açıldı.” ifadelerini kullandılar.

25 YILLIK DENEYİMLE ARAÇ BAKIM HİZMETİ

İstasyonda 25 yıldır motor yağı değişimi yapıldığını belirten yöneticiler, alanında deneyimli Ercan usta tarafından motor yağı, şanzıman yağı, filtre ve antifriz değişimi gibi aracın dokuz farklı noktasında bakım gerçekleştirildiğini söyledi.

Motor yağı değişim ünitesinin hafta sonları da açık olduğunu hatırlatan yetkililer, bu hizmetten yararlanmak isteyenleri istasyona davet etti.

7/24 MARKET VE YENİ YİYECEK KONSEPTİ

Seydim Petrol’deki marketin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirten Torun ve Yaşar, Shell’in yeni market konsepti kapsamında sıcak tost çeşitleri, kavurmalı bazlama, günün her öğününe uygun soğuk sandviçler ve pratik öğle yemeği seçenekleri sunduklarını ifade etti.

Hijyen vurgusu yapan yetkililer, tostların el değmeden fırınlarda hazırlanarak jelatin ambalajla müşterilere sunulduğunu söyledi.

ÇORUM’DA BİR İLK: JET WASH HIZLI KÖPÜK YIKAMA SİSTEMİ

İstasyondaki self servis oto yıkama ünitesi, Çorum’da ilk kez uygulanan Jet Wash Hızlı Köpük Yıkama Sistemi ile yenilendi. Yöneticiler, aracını hızlı ve pratik şekilde yıkamak isteyen sürücülere bu sistemin büyük kolaylık sağladığını kaydetti.

ATM HİZMETİ DE SUNULUYOR

İstasyonda ayrıca üç büyük bankaya ait ATM’lerin bulunduğunu belirten Torun ve Yaşar, böylece müşterilerin bankacılık işlemlerini istasyondan ayrılmadan yapabildiğini ifade etti.

“BİR İSTASYONUN ÖTESİNDE HİZMET VERİYORUZ”

Seydim Petrol yöneticileri, sundukları geniş hizmet yelpazesini şu sözlerle özetledi:

“İstasyonumuza gelenler modern ve hijyenik tuvalet hizmeti alabilir, yemek ihtiyaçlarını karşılayabilir, ATM’lerden işlemlerini yapabilir ve araçlarını yıkayabilirler. Burada yalnızca akaryakıt değil, bir istasyonun ötesinde hizmet sunuyoruz.”