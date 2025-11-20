Çorum'da hayata geçirilen proje kapsamında anaokulu öğrencisi velilerine, çocukla etkili iletişim, mahremiyet eğitimi, güvenli teknoloji kullanımı ve akran zorbalığına karşı eğitim verilecek.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Merkez ilçede bulunan bağımsız 12 anaokulunda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik çocukla etkili iletişim, mahremiyet eğitimi, güvenli teknoloji kullanımı ve akran zorbalığına karşı eğitim verecek. Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde (RAM) düzenlenen toplantıda "Güvenli Adımlar Projesi" tanıtıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okul öncesi dönemin bireyin kişilik gelişimi ve sosyal ilişkilerinin şekillendiği en kritik evre olduğunu vurguladı.

Projenin bir diğer önemli ayağının akran zorbalığı olduğunu ifade eden Çağlar, empati becerisi tam gelişmemiş çocuklarda görülen dışlama ve alay etme gibi davranışların, ilerleyen yaşlarda kaygı bozukluklarına yol açabildiğini belirtti.

Teknolojinin yaşamın merkezine yerleşmesiyle aile içi iletişimin dijital ortama kaydığını belirten Çağlar, "Okul öncesi dönem, bireyin kişilik gelişiminin, sosyal ilişkilerinin ve temel davranış örüntülerinin şekillendiği en kritik evrelerden biridir. Bu dönemde çocuk, ailesi ve yakın çevresiyle kurduğu ilişkiler aracılığıyla dünyayı anlamlandırır, güven duygusunu geliştirir ve kimliğinin ilk temellerini atar. Çocuğun kendini ifade etme biçimi, duygularını tanıma kapasitesi, sınırlarını koruyabilme becerisi ve sosyal çevresine uyum düzeyi, bu dönemde aldığı aile içi etkileşim ve eğitim, deneyimlerle doğrudan bağlantılıdır" dedi.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla mahremiyet kavramının belirsizleştiğine dikkat çeken Çağlar, "Erken yaşta mahremiyet bilincinin kazandırılması da bir diğer temel gerekliliktir. Çocukların bedenlerini tanıması, kişisel sınırlarını koruyabilmesi ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeyi öğrenmesi, hem fiziksel hem de duygusal güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Günümüzde sosyal medya ve dijital iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte mahremiyet kavramı giderek belirsizleşmekte, çocuklar farkında olmadan özel yaşam alanlarını paylaşmaya ve teşhir etmeye yönlendirilmektedir. Bu durum, çocukları çeşitli risklerle karşı karşıya bırakmakta; kişisel verilerin korunması, siber zorbalık ve istismar gibi konularda farkındalık eksikliği oluşmaktadır. Mahremiyet eğitiminin erken yaşlarda aile ve okul iş birliğiyle verilmesi, çocukların ilerleyen dönemlerde sınırlarını koruyabilen, kendine güvenen ve güvenli ilişkiler kurabilen bireyler olmasına katkı sağlar"diye konuştu.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Şube Müdürü Arslan Arslan, RAM Müdürü Mehmet Armutcu ve okul öncesi eğitim kurumlarının müdürleri hazır bulundu.

Muhabir: İHA AJANS