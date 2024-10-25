Ziyaret sırasında, PTT’nin tarihçesi ve günümüzdeki hizmetleri üzerine Vali Çalgan’a bilgi verildi. Vali Ali Çalgan, PTT’nin toplum için önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, posta hizmetlerinin yanı sıra sunduğu çeşitli hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını ifade etti.

PTT Başmüdürü Başıaçık ise kurumun geçmişten günümüze kadar uzanan hizmet anlayışını ve yaptığı yenilikleri aktardı.

Vali Çalgan, PTT’nin başarılarının devamını dileyerek, ziyaret için teşekkür etti.



Editör: SELDA FINDIK