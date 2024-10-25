TOKİ, Çorum'da 7 adet arsayı açık artırma usulüyle satacak.

Muammen bedelleri 6 milyon lirayla 215 milyon TL arasında değişen arsaların satışı 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Çorum’da satışa sunulan arsaların 5’i merkez Celilkırı’nda yer alırken diğer ikisi ise Gülabibey Mahallesi’nde bulunuyor.

16 Ekim’de başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

TOKİ’nin sunduğu arsa satışları kapsamında yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile satışa sunulacak.

İŞTE ÇORUM'DA SATILACAK ARSALARIN DETAYLARI

Çorum Merkez Celilkırı'nda 3.913,44 M² plansız alan

Muammen bedel ₺6.848.520,00

Çorum Merkez Celilkırı'nda 5.351,95 M² plansız alan

Muammen bedel ₺9.098.315,00

Çorum Merkez Celilkırı'nda 7.108,53 M² plansız alan

Muhammen bedel: ₺11.729.074,50

Çorum Merkez Gülabibey'de 7.069,84 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺74.233.320,00

Çorum Merkez Gülabibey'de 9.661,37 M² konut alanı

Muhammen bedel: ₺99.029.042,50

Çorum Merkez Gülabibey'de 10.210,75 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺109.765.562,50

Çorum Merkez Celilkırın'da 143.834,12 M² ağaçlandırılacak alan + park

Muhammen Bedel: ₺215.751.180,00

TOKİ'nin arsa satışı için internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebiliyor. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilir.

