Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı’nın da yer aldığı nezaket ziyaretinde Basri Bağcı ve Kenan Yaşar, Vali Çalgan ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Sohbet havasında gerçekleşen görüşmede, Çorum'un güncel meseleleri ve hukuki alandaki gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Vali Çalgan heyete ziyareti için teşekkür ederken, Bağcı ve Yaşar’ın görevlerinden dolayı başarı dileklerini iletti.

Bağcı ve Yaşar da Vali Çalgan’a misafirperverliği için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi