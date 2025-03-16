Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kurduğu İyilik Sağlık Derneğinin, Gazze'deki mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışan Filistinlilere her gün iftarlık kumanya dağıttığı bildirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilen iftarlıkların, derneğin gönüllüleri tarafından Gazze'deki kamplarda yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinliye paketler halinde ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, iftarlık kumanya yardımının ramazan ayının ardından insani yardım şeklinde devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Gazze halkına yalnız olmadıklarını hissettirmeye ve Türk halkının desteğini sunmaya çalıştıklarını bildirdi.

Sezikli, Gazze'deki yardım faaliyetlerine bağışçıların önemli katkı sağladığına işaret ederek, bağış yapmak isteyenlerin İyilik Sağlık Derneği ile iletişim kurabileceğini kaydetti.

Editör: AA AJANS