Çorum’da uzun yıllar Orman İşletmesi Müdürlüğü’nde görev yapan ve emekli olan Ethem Öztürk hayata veda etti.

DEVA Partisi önceki dönem Çorum İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk ve Şükran Tütüncü’nün babası olan merhum Ethem Öztürk, sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ethem Öztürk’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Osmancık Beylerçelebi Camii’nde kılındı. Aile yakınları, dostları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen cenaze töreninin ardından merhum, dualar eşliğinde Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi