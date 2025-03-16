Milletvekili Şenol Sunat, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından yapılan tespitlere ve belediyelerin bakanlığa ilettiği yazılara dikkat çekerek, bazı belediyelerde statik proje onayları ve yapı denetim süreçlerinde ciddi hukuksuzlukların yaşandığını belirtti.

İSKAN RUHSATLARINDA

USULSÜZLÜK İDDİALARI

Sunat’ın soru önergesinde, Çorum Belediyesi’nin yapı ruhsatlarında mevzuata aykırı değişiklikler yapıldığını tespit ettiği, Yalova Belediyesi’nin ise usulsüzlükler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, Çorum’da mevzuata aykırı şekilde iskan ruhsatı almış yaklaşık 250 bina bulunduğu, bu binalarda vatandaşların ikamet ettiği ve 200 binanın inşaatının devam ettiği iddiaları gündeme taşındı.

Sunat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği sorularla konunun detaylı şekilde incelenmesini talep etti. Milletvekili Şenol Sunat TBMM’ne verdiği soru önergesi dilekçesinde, “Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) inşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından yapılan tespitler ve Çorum ile Yalova Belediyelerinin Bakanlığınıza ilettiği yazılar bazı belediyelerin statik proje onay ve yapı denetim süreçlerinde mevzuata aykırılıklar ve usulsüzlükler yaşandığına dair ciddi endişeler oluşturmaktadır.

İMO Bursa Şubesi'nin Yalova ve Çorum Belediyelerindeki mevzuata aykırılıkları bildirdiği, Çorum Belediyesi'nin yapı ruhsatlarında sunulan projelerde değişiklikler ve uygulama projelerinden farklılıklar tespit ettiği ve Yalova Belediyesi'nin mevzuata aykırılıklar nedeniyle Savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bilinmektedir.

Ayrıca, Çorum’da Mevzuata aykırı biçimde iskan ruhsatı alan yaklaşık 250 bina bulunduğu, bu konutlarda vatandaşlarımızın ikamet ettiği ve 200 bina inşaatının da devam ettiği iddia edilmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1.Çorum ve Yalova Belediyeleri tarafından tespit edilen bu projeleri onaylayan mekanizmalar ve kişiler kimlerdir, deprem yönetmeliğine açıkça aykırı olan düşük demir donatılı projelerin sorumluluğu kimdedir?

2.Tespit edilen eksiklikler ve usulsüzlükler sadece Çorum ve Yalova Belediyeleri'nde mi yaşanmaktadır, yoksa bu durum ülke genelinde yaygın bir sorun mudur? Eğer yaygın bir sorun ise, kamu güvenliğini tehdit eden bu duruma karşı ulusal düzeyde hangi acil önlemler planlanmaktadır?

3. TMMOB'un Bakanlığınıza ilettiği be vahim tablo karşısında Bakanlığınız tarafından başlatılan veya planlanan herhangi bir idari soruşturma bulunmakta mıdır?

4.Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden bu skandalın mahiyeti konusunda kamuoyuna ne zaman tatmin edici bir açıklama yapılacaktır?’ görüşlerin eyer aldı.

YILDIZ; “TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız ise yaptığı açıklamada “Çorum’umuzun fahri milletvekili, Şenol Sunat hanımefendi. Çorum ve Yalova’daki yapı denetim süreçlerinde yaşanan usulsüzlükler ve mevzuata aykırılıklar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermiştir. Bizler bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Editör: Haber Merkezi