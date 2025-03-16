Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile birlikte İsmet Eker Konağı’nda incelemede bulunan Vali Çalgan, konağın turizme kazandırılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Proje ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği ilk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla meclis başkanvekili olarak yöneten ve Cumhuriyet'in ilan edildiği metni okuyan dönemin Çorum Milletvekili Abdullah İsmet Eker'in çiftliği Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi olarak turizme kazandırılmış olacak.

Önümüzdeki günlerde hazırlanan projenin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) sunulması da planlanıyor.

Çorum’un milli mücadele yıllarındaki önemli temsilcilerinden Abdullah İsmet Eker’in konağının Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi olarak açılması hem tarihi mirasın korunması hem de Eker'in anısının yaşatılması açısından önem taşıyor.