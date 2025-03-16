Eğlenceli ve sürükleyici hikayesiyle seyircisine unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunacak olan oyun bugün (16 Mart Pazar günü) saat 20.30'da izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro severler için sadece 539 TL’ye 2 kişilik özel bilet fırsatı sunuluyor. Eğlenceli anlar yaşamak ve kültürel etkinliklerle dolu bir akşam geçirmek isteyenlerin bu özel fiyat avantajından faydalanması için acele etmesi gerekiyor.

Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez eserlerinden olan Kanlı Nigar, dönemin İstanbul'unda geçen eğlenceli olayları, mizahi bir üslupla ele alıyor. Oyun, kahramanı Nigar'ın esprili, zeki ve mizahi bakış açısıyla hayat mücadelesini ve bu mücadelenin içindeki komik maceralarını konu ediniyor.

Çorum Devlet Tiyatrosu'nun yetenekli oyuncularından oluşan kadro, seyircilere performanslarıyla unutulmaz anlar yaşatacak. Oyuncuların sahne performansı ve etkileyici anlatımıyla Kanlı Nigar, tiyatro severlerin unutulmazları arasında yerini alacak.

Çiğdem Tunç ve Yaşar Ayvacı’nın yönettiği oyunun müzikleri merhum, büyük müzik insanı Esin Engin tarafından tam 43 yıl önce bestelenmiş olup, orijinali bozulmadan, olduğu gibi eser boyunca seyirciye neşe saçmaktadır. Eserin yazarı Sadık Şendil ise senaryo ve piyesleri defalarca filme çekilen ve tiyatro sahnesinde sergilenen Yedi Kocalı Hürmüz, Süt Kardeşler vb. gibi eseri de sanat dünyamıza kazandırmış, yeri doldurulamaz bir ustadır.

Editör: SELDA FINDIK