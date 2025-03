Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aksular Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de meydana gelen yangının ardından olay yerini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Yangın sırasında büyük hasar meydana gelen fabrikada, işletme sahibi Ahmet Aksu’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Kayrıcı, yetkililerden yangının çıkış nedeni ve yaşanan zarara dair detaylı bilgi aldı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve bazı parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette yangının üzücü bir durum olduğunu belirten Vahit Kayrıcı, “Bu üzücü olayda en büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olmasıdır." dedi. Ayrıca, Çorum İtfaiye Ekiplerinin yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına almasına değinen Kayrıcı, "Çorum İtfaiye ekiplerine hızlı ve etkili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Milletvekili Kayrıcı: “Bu üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederken, firma sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yaraların sarılması için her türlü desteği vereceğimiz bildiriyoruz. Rabbim hepimizi her türlü felaketten korusun” dedi.

