14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Solmaz, "Sağlıkta şiddetin sona erdiği, sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği, hekimlerin tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği bir Türkiye’ye inancımızla, toplum sağlığı için fedakarca hizmet eden tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, sağlıklı nesiller yetiştirmenin, sağlıklı ve dengeli toplum oluşmasının en temel koşulunun, temel insan hakkı olan ayrımsız, eşit bir şekilde nitelikli sağlık hizmeti olduğunun altını çizerek, bu hizmete tüm vatandaşların ulaşabilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün çaba ve gayretin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Solmaz, özellikle pandemi ve afetler gibi zorlu süreçlerde sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının çok net görüldüğünü bildirdi.

Solmaz, sağlık sisteminin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirerek, sağlık alanındaki sorunların çözümü için daha fazla destek verilmesi ve adım atılmasının şart olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının iş yükünün azalması ve çalışma şartlarının modernleşmesinin önemli olduğunu aktaran Solmaz, "Unutmayalım ki, sağlık, sahip olabileceğimiz en büyük servettir. Doktorlar ise bu servetin koruyucularıdır. Bu duygularla, yüce mesleklerini tüm zorluklara rağmen sevgi ve gönül bağıyla yapmaya çalışan, aklı ve vicdanı ile en umutsuz anımızda bize ışık olan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyorum" ifadesini kullandı.

“SAĞLIK, TEMEL BİR HAKTIR”

Sağlık sisteminin toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Solmaz, sağlık çalışanlarının mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Solmaz, “Hekimler ve sağlık çalışanları daha iyi bir sağlık sistemi için seslerini yükseltirken, bizler de onlara destek olmalı ve sağlık hakkının korunması için dayanışma göstermeliyiz. Çünkü sağlık, ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz..." sözünü hatırlatan Solmaz, “Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” şeklinde açıklamada bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR