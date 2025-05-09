Çorum Belediyesi periyodik aralıklarla mesire ve piknik alanlarında temizlik yapılmasına rağmen çevre kirliliğine neden olanlara sitem eden bir paylaşımda bulundu.

Belediye’nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu görüşlere yer verildi: “Ne yazık ki manzara hep aynı...

Ekiplerimiz mesire alanlarımızda düzenli temizlik çalışmaları yürütüyor. Ancak bu alanların temiz kalması, hepimizin ortak sorumluluğu.

Çöplerinizi lütfen konteynerlere atın, doğaya bırakmayın.

Unutmayalım: Temiz bir çevre, hep birlikte mümkün.”

Editör: HABER MERKEZİ