Her ayın ikinci haftasında düzenlenen toplu iş görüşmeleri kapsamında bu ay 17 farklı işyeri, çeşitli meslek gruplarındaki açık pozisyonlarını duyurarak iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefledi. Etkinlik öncesinde, toplu mesaj sistemiyle iş arayan vatandaşlara davet gönderilerek katılım sağlandı.

Etkinlik alanında kurulan çadırlarda gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sayesinde, iş arayanlar doğrudan firma temsilcileri ve insan kaynakları yetkilileriyle tanışma ve iş başvurusu yapma fırsatı buldu. Görüşmelere katılan vatandaşlar, işverenlerle birebir temas kurmanın kendileri için büyük avantaj sağladığını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

İşveren temsilcileri ise etkinliğin verimli geçtiğini belirterek, birçok nitelikli adayla görüşme şansı yakaladıklarını ve uygun personel bulma konusunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Toplu iş görüşmesi etkinliği süresince katılımcılar için kurulan çadırlar ve sağlanan ikram desteği nedeniyle Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi’ne teşekkür edildi. Özellikle Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın destekleri organizasyona katkı sundu.

İŞKUR, bu tür etkinliklerle istihdamı artırmayı ve iş gücü piyasasındaki dengeyi sağlamayı amaçlıyor. Kurum yetkilileri, iş arayanları ve işverenleri her ay düzenli olarak yapılan bu görüşmelere katılmaya davet etti.

Editör: Haber Merkezi