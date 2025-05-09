Memur-Sen İl Temsilcisi Okumuş, bu adımın sendikalarının Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarında dile getirdiği taleplerin kısmen karşılık bulması anlamına geldiğini de belirtti.

Okumuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, MEB'in yayımladığı duyuruya göre, il içi isteğe bağlı yer değişikliği sürecinde tercihlerine ataması yapılamayan öğretmenlerin, kendi isteklerine bağlı olarak ilk iki tercihlerindeki eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacağını hatırlattı.

Eğitim-Bir-Sen olarak, öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet yaratmadan, adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesi için hizmet puanı üstünlüğüne dayalı sıra sistemiyle yer değiştirme taleplerinin karşılanmasını KİK'te imza altına aldıklarını ifade ederek bu uygulamanın sınırlı da olsa yeniden hayata geçirilmesini olumlu bulduklarını belirten Fatih Okumuş: “Asıl talebimiz, öğretmenlerimizin beklentisi ve nihai çözüm, sıra tayini uygulamasının tercihlerin tamamını kapsayacak şekilde Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde düzenleme konusu edilmesidir” dedi.

Fatih Okumuş, öğretmenlerin yer değişikliği sorunlarını çözmeye yönelik bu duyarlı yaklaşım için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ