AK Parti Osmancık İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Şişli, Tahtasız’ın cezaevi ile ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 1000 kişilik cezaevi projesinin ilçe için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Şişli’nin konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Veli Uysal, kendilerine cevap hakkı doğduğunu belirterek, söz hakkı istedi. İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise, Şişli’nin CHP’li İl Genel Meclisi üyeleriyle ilgili bir konuşma yapmadığını ve bu nedenle de söz hakkı vermeyeceğini kaydetti. Bunun üzerine CHP’lilerle Meclis Başkanı Temur arasında sözlü tartışma yaşandı. Temur, CHP’li üyelere söz vermeyeceğini belirterek, “İsterseniz dışarı çıkabilirsiniz” dedi. Temur’un sözlerine tepki gösteren CHP’li üyeler, kendilerine söz hakkı tanınmamasını protesto ederek toplantıyı terk ettiler.

TEMUR’DAN AÇIKLAMA

CHP’lilerin toplantıyı terk etmesinin ardından bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Temur, “Bazı arkadaşlar okuma-yazma noktasında dahi sıkıntı çekiyorlar. İl Genel Meclisi’nde üyelik yapıyorlar fakat İl Genel Meclisi’nin usul ve kanunlarını bilmiyorlar. Burada, bu hususu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Meclis çalışma yönetmeliğimizin 12. maddesinde ‘İl Genel Meclisi Başkanı meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür’ denilir. Bunlar ne kanunu, ne nizamı biliyor, meclisin sükunetini bozuyorlar. Bu arkadaşlarımızın meclisin çalışma yönetmeliğini bir kez daha okumalarını rica ediyorum” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ