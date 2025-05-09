MHP İl Başkanlığı, önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın öncülüğünde, İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın titiz çalışmalarıyla yürütülen süreç başarıyla tamamlandı. Yeni hizmet binası, Çorum teşkilatının uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kalıcı olarak hizmete sunuldu. Aynı iş yerinde ve aynı katta bulunan 9 bağımsız tapudan oluşan bina, partinin Çorum’daki kurumsal varlığını daha da güçlendirecek.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, bu merkezin sadece bir yapı değil, Türk-İslam ülküsüne adanmış gönüllerin buluşma noktası olacağını vurguladı. Binanın resmi devir işlemleri tamamlanarak MHP Genel Merkezi’ne teslim edildi. Tapular, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takdim edildi. Bahçeli de sürece dair memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

MHP Çorum İl Başkanı Çıplak, yaptığı açıklamada, “Bu kutlu hizmetin teşkilatımıza ve Ülkücü Hareket’e hayırlı olmasını diliyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere katkı sunan tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Davamız kutlu, yürüyüşümüz kararlıdır. Ne mutlu Türküm diyene!” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi