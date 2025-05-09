Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, HİTÜ ile Amerika Birleşik Devletleri’nden Maryland Üniversitesi arasında yürütülen bilimsel iş birliğine dikkat çekti.

Kene kaynaklı ve ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı üzerine yürütülen bu ortak çalışmanın önemine vurgu yapan YÖK Başkanı Özvar, projeyi yükseköğretim alanında örnek gösterilecek bir uluslararası iş birliği olarak değerlendirdi.

Prof. Dr. Özvar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Üniversitelerimizin uluslararası iş birlikleriyle araştırmalar yapmasını, insanlığın ortak sorunlarına ve küresel meselelere yönelik projeler geliştirmesini kıymetli buluyoruz. Hitit Üniversitesi, Maryland Üniversitesi ile birlikte kenelerin neden olduğu ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik ortak bir çalışma yürütüyor. Proje ile hastalığın hızlı tanısı, etkin tedavi yöntemlerinin belirlenmesi ve aşı geliştirilmesi hedefleniyor.”

HIZLI TANI, ETKİN TEDAVİ

VE AŞI GELİŞTİRME HEDEFİ

HİTÜ ve Maryland Üniversitesi işbirliğinde yürütülen bilimsel proje, özellikle ülkemizin kırsal bölgelerinde yaygın görülen ve zaman zaman can kayıplarına yol açan KKKA hastalığıyla mücadelede umut vadediyor. Proje ile geliştirilecek yöntemlerle hem hastalığın daha erken teşhis edilmesi hem de daha etkili bir şekilde tedavi edilmesi mümkün olabilecek. Ayrıca projede aşı geliştirilmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Özvar, açıklamasında Türk üniversitelerinin uluslararası arenada daha görünür hale gelmesinin ve insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. HİTÜ’nün bu anlamda örnek bir adım attığını belirten Özvar, yükseköğretim kurumlarını benzer iş birlikleri için teşvik ettiklerini kaydetti.

Hitit Üniversitesi, son yıllarda sağlık bilimleri ve enfeksiyon hastalıkları alanındaki bilimsel çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Maryland Üniversitesi ile yapılan bu ortak proje ise üniversitenin küresel sağlık sorunlarına bilimsel katkı sunma hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Editör: Haber Merkezi