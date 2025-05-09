Çorum’da Genel Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanlığı görevini yaptıktan sonra Genel Merkez yönetimine giren Yalçın çiftçi, hem amcasını hem de teyzesinin eşini yarım saat arayla kaybetti.

Yalçın Çiftçi’nin amcası Muammer Çiftçi yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek önceki gece hayatını kaybetti. Bu acı haberin hemen ardından teyzesinin eşi Nazif çiftçi de yine tedavi gördüğü amansız hastalık yüzünden hayatını kaybetti.

Aslen Samsunlu olan Yalçın Çiftçi’nin amcası Muammer Çiftçi ile Teyzesinin eşi Nazif Çiftçi dün Samsun’un Vezirköprü İlçesi’ne bağlı Bahçekonak Mahallesi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ