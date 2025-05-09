Çorum’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir program daha hayata geçiriliyor. “Engelliler Haftası Keşkek Şenliği” adıyla düzenlenecek etkinlik bugün (9 Mayıs Cuma günü) saat 14.00’te Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Altınokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakcı, düzenlenecek şenlikle ilgili açıklamasında amaçlarının toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin sosyal hayatta daha görünür olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Etkinliğe engelli bireyler ve ailelerinin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR