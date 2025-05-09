ÇORUM'DA YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Çorum'da bugün parçalı bulutlu hava hakim ve yağış görülmüyor.

HAF TASONU PLAN YAPANLAR DİKKAT

10 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıkların 30 derece olması bekleniyor ancak aynı zamanda gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazar ve pazartesi günü de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hafta sonundan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak.

En yüksek sıcaklık 12 Mayıs Pazartesi günü 19 derece olacak. Salı günü ise 17 derece...