Bir süredir Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi görmekte olan Zeki Yapar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Nesrin Yapar’ın eşi, Antalya adli tıp hekimlerinden Belkıs Yapar, emekli fizik tedavi teknisyeni Belgin Yapar Tolon ve Konaklı köyü aile hekimi Zafer Yapar’ın babası,

Erol Olçok Araştırma Hastanesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Derya Kaya Yapar’ın kayınpederi Zeki Yapar’ın cenazesi Antalya Uncalı’da bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ