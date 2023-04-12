MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile birlikte Sungurlu’ya giden Milletvekili Adayı Kayrıcı, ilk olarak ilçe Kaymakamı Fatih Görmüş’ü ziyaret etti. Kaymakam Görmüş’ten Sungurlu hakkında bilgiler alan Kayrıcı, özellikle de Sungurlu’nun geleceği açısından son derece önemli olan Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan önemli gelişmeler hakkında istişarede bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi’nin 2000’li yılların başında kurulmasında o dönemde milletvekili olarak kendisinin de büyük katkısının olduğunun hatırlatan Kayrıcı, yeni kurulacak fabrikaların Sungurlu’nun gelişmesine, ekonomisinin büyümesine, istihdamın artmasına ve en önemlisi de Sungurlu’daki göçün önlenmesine büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Ardından Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni’yi ziyaret eden Vahit Kayrıcı, daha sonra da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Cirit ile görüştü.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam’ı da ziyaret eden Vahit Kayrıcı, Polis Haftası nedeniyle günleri kutlayarak hayırlı görevler temennisinde bulundu. Kayrıcı, Emniyet Müdürlüğü personeline de Polis Günü anısına çiçek takdim etti.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz’ü ziyareti sırasında ilçenin tarımı ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunan Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütük’ü ziyaretinde de ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan’ı ziyaret ederek, bu göreve yeni seçilmesinden dolayı kutlayan Vahit Kayrıcı, Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaattin Kayaer’e de ziyarette bulundu.

Sungurlu’da esnaf ve sanatkar odalarını da es geçmeyen Vahit Kayrıcı, Şoförler Odası Başkanı İsmail Pozan ile başladığı ziyaretlerinde ardı ardına Bakkallar Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu ile de bir araya geldi.

Gittiği her yerde büyük ilgi ile karşılaşan Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’ya ayrıca cadde ve sokaklarda da vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.

(Volkan SINAYUÇ)